Deutsche sind erneut Spar-Europameister

Die Menschen im Euroraum sind einer Studie zufolge so reich wie nie. Am meisten gespart wird weiter in Deutschland – mit großem Abstand vor den anderen Ländern. Neben Aktien sind klassische Bankeinlagen das Mittel der Wahl. Zum achten Mal in Folge haben die deutschen Privathaushalte europaweit am meisten gespart.