Marktidee: Deutsche Post

Die Deutsche Post hat in den vergangenen Wochen ihren Ruf als Pandemie-Gewinner immer wieder bestätigt. Am Freitag markierte die Aktie ein neues Allzeithoch. Auf der Oberseite ergibt sich damit ein neues Kursziel. Dort müssen Anleger dann aber eine ausgedehnte Konsolidierung ins Kalkül ziehen. Auf der Unterseite rücken in der Folge vier Unterstützungen in den Fokus.