BARGELDVERBOT geplant durch Regierung und BaFin! (Bargeldobergrenze kommt) Die Bundesregierung finanziert seit Jahren die Anti-Bargeld Initiative “Better than Cash Alliance” mit Steuergeldern. Auch die Bafin prescht vor und will die Bargeldeinzahlungen erschweren. Die Bafin will, dass jeder der mehr als 2.500 Euro oder 10.000 Euro bei seiner Bank einzahlt pauschal kriminalisiert und unter Generalverdacht gestellt wird. Das Endspiel um das Bargeld und damit um unsere Freiheit ist im vollen Gange. Das Bargeld soll uns madig gemacht werden, um uns zu überwachen, Minuszinsen auf breiter Front einzuführen und zur Kasse zu beten.