Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG, über den erwarteten Run auf naturnahe Freizeiteinrichtungen, die nächsten Expansionsziele, die eigene Pole Position bei der Sicherung der unglaublichsten Standorte weltweit.

better value: Aktuell sind noch immer drei Ihrer deutschen Baumwipfelpfade pandemiebedingt geschlossen. Wann geht es endlich los?

Christoph Blaß: 100 % sichere Aussagen kann man immer noch nicht treffen. Aber wir rechnen mit einem Anlauf der Wiedereröffnungen unserer deutschen Standorte in den nächsten Tagen bis zum 1. Juni. Österreich hat am 19. Mai eröffnet, die Neueröffnung des Baumwipfelpfads im Elsass fand am Pfingstwochenende statt. Auch alle osteuropäischen Baumwipfelpfade haben bereits geöffnet.

bv: Trotzdem fehlen Ihnen jetzt fünf Monate Umsatz?

Christoph Blaß: So schlimm ist es nicht. Erstens weil wir aufgrund der Saisonalität in den ersten drei bis vier Monaten anteilig immer recht wenig Umsatz machen. Zweitens weil das dritte Quartal 2020 – das einzige Quartal, in dem wir vergangenes Jahr durchgehend geöffnet haben durften – gezeigt hat, dass die Menschen einen extrem großen Nachholbedarf nach naturnaher Freizeitgestaltung haben. Das dritte Quartal 2020 hatte uns das Gesamtjahr 2020 gerettet. Drittens steht uns in Deutschland durch die Überbrückungshilfe III und Kurzarbeit ja ein großer Kostenübernahmeblock zur Verfügung.

Baumwipfelpfad auf Usedom

bv: Sie rechnen also mit einem starken Andrang, sobald die pandemiebedingten Öffnungs- und Reiserestriktionen gefallen sind?

Christoph Blaß: Davon gehen wir aus! Die Menschen wollen die Natur genießen. Zusätzlich wird der regionale Tourismus vermutlich einen Boom wie im letzten Jahr erleben. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies kein kurzfristiger Effekt sein wird, sondern dass unsere Baumwipfelpfade und großflächigen Waldspielplätze mittel- und langfristig profitieren werden, weil die Menschen die naturnahe Freizeitgestaltung und Urlaub im Inland ganz neu schätzen gelernt haben.

bv: Aber bei Ihren Expansionsprojekten hat Sie COVID-19 gebremst?

Christoph Blaß: Richtig, wir haben 2020 nur den Abenteuerwald im Saarland und die Rutsche auf Rügen neu eröffnet. Aber die Bauprojekte gingen weiter, wenn auch teilweise etwas verlangsamt. Entsprechend werden wir jetzt nicht einen sondern zwei Gänge hochschalten. Den fertigen Baumwipfelpfad auf Usedom eröffnen wir, sobald die Reisebeschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern aufgehoben werden. In Kanada bauen wir bereits und in Irland sind die Vorarbeiten abgeschlossen. Dort rechnen wir mit einem Baubeginn noch im Juni Beide Standorte wollen wir dann jeweils 2022 eröffnen.

bv: Stichwort „gesicherte Finanzierung“: Dient die jüngste Barkapitalerhöhung der Finanzierung dieser Projekte oder müssen die pandemiebedingten Einbußen ausgeglichen werden?

Christoph Blaß: Die Mittel aus der Kapitalerhöhung gehen zu 100 % in das weitere Wachstum. Teilweise fließen sie in das Projekt in Irland. Aber die Perspektive geht hier bereits deutlich darüber hinaus, beispielsweise mit den geplanten Projekten in Bad Doberan und Czarna Gora.

Baumwipfelpfad im Salzkammergut/Österreich

bv: Wie war die Resonanz auf die jüngst abgeschlossene Barkapitalerhöhung?

Christoph Blaß: Ich war sehr zufrieden. Die bestehenden Aktionäre haben von Ihren Bezugsrechten so aktiv Gebrauch gemacht, dass die anschließende Privatplatzierung fast sechsfach überzeichnet war.

bv: Was sind die Gründe?

Christoph Blaß: Wir sind der einzige Anbieter, der mehr als zwei Baumwipfelpfade betreibt und es geschafft hat, international erfolgreich zu expandieren. Als einzigem Anbieter ist es uns gelungen, ein extrem attraktives, weltweit umsetzbares, naturnahes Freizeiterlebnis als Produkt zu multiplizieren und international auszurollen. Wir sind heute der erste Ansprechpartner von Naturparks und anderen potenziellen Partnern weltweit, wenn es darum geht, abzuklopfen, ob ein Baumwipfelpfad Sinn macht. Ich denke, wir sind in der Pole Position, uns in Ländern weltweit wunderschöne und aussichtsreiche Standorte für unsere Baumwipfelpfade zu sichern.

bv: Wie schützt man sich vor Wettbewerbern?

Christoph Blaß: Wir haben kein Monopol und kein Patent auf Baumwipfelpfade. Aber unser Konzept ist einmalig und trotzdem an jedem Standort individuell. Der Bewertungsprozess zur Evaluierung von sehr gut geeigneten Standorten ist gut erprobt. Zudem haben wir uns eine wohl einzigartige Expertise aufgebaut, umweltfreundliche und nachhaltige Bauprojekte in hochsensiblen Naturumgebungen mit komplexen Genehmigungsprozessen zu realisieren.

Wir waren ein Pionier in Deutschland, in der Slowakei, in Tschechien und sind es jetzt wieder in Frankreich. Und bald werden wir der Pionier in Irland sein. Das war kein Zufall. Und wenn es nach mir geht, werden wir noch in ganz vielen Ländern der Pionier sein und unsere Baumwipfelpfade an den tollsten Natur-Standorten rund um den Erdball realisieren.