Vegane Unternehmen gewinnen an der Börse

Unternehmen, die vegetarische oder vegane Nahrungsmittel produzieren, bedienen nicht nur einen Ernährungstrend. Sie werden auch an den Börsen zunehmend attraktiv. Beyond Meat aus Los Angeles, das unter anderem industriell erzeugten Fleischersatz liefert, war im Mai 2019 an die Börse gegangen und hatte sich vom Start weg als Kursrakete etabliert.