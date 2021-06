Carl Icahn an Kryptowährungen interessiert

Der dem Bitcoin bisher eher skeptisch gegenüber stehende Großinvestor Carl Icahn hat seine Meinung über Kryptowährungen offenbar geändert. Icahn sagte in einem Interview mit Bloomberg, dass er sich mit Bitcoin, Ethereum und dem gesamten Krypto-Sektor beschäftige. Er wolle mit Icahn Enterprises, so wörtlich, "im großen Stil“ in die Branche einsteigen. Investitionen könnten sich auf über 1 Milliarde USD belaufen. Carl Icahn ist einer der erfolgreichsten Investoren an der Wall Street. Er rangiert mit einem geschätzten Vermögen von 16 Milliarden Dollar auf Platz 124 der Forbes Liste. Dass Kryptowährungen keinen intrinsischen Wert hätten, findet Icahn unsinnig und eine schwache Kritik. Er sagte in der Sendung „Markets and Finance“: „Der einzige wahre Wert, den der Dollar hat, besteht darin, dass man damit Steuern zahlen kann.“ Die wachsende Popularität bezeichnet er als eine „natürliche Manifestation der Inflation in der Wirtschaft“. Mittlerweile bietet übrigens sogar der Zahlungsdienst Paypal in den USA seinen Nutzern an, dass sie Kryptowährungen – konkret Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin kaufen und damit bezahlen können. Außerdem sollen sie Kryptowährungen künftig auch in externe Wallets verschieben können. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Depositphotos / Chubakaster ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #carlicahn #kryptowährung #bitcoin