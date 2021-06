Wenige in Deutschland bekommen Urlaubsgeld

Urlaubsgeld scheint in Deutschland ein Standard für Angestellte zu sein. Doch eine Studie zeigt jetzt, dass nicht einmal jeder zweite Beschäftigte in Deutschland so einen Zuschuss erhält Die gewerkschaftsnahe Hans-Böcklier-Stiftung hat die Daten von mehr als 57.000 Teilnehmern einer Online-Umfrage ausgewertet. Dabei stellte sich heraus, dass es hinsichtlich der Zahlungen sowohl Unterschiede zwischen Männern und Frauen als auch zwischen Ost und West gibt. Demnach erhalten 49 Prozent der Männer, aber nur 41 Prozent der Frauen Urlaubsgeld. Wer in Westdeutschland arbeitet, hat deutlich größere Chancen auf die Zahlung, als ein Beschäftigter im Osten. Außerdem spielen die Größe des Betriebes und die Frage der Tarifbindung eine entscheidende Rolle. Wer einen Tarifvertrag hat, der hat die größten Chancen, seinen Urlaub finanziert zu bekommen. Rund 73 Prozent erhalten der Umfrage zufolge einen Gehaltszuschuss für die schönsten Wochen des Jahres. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Depositphotos / HayDmitriy ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #urlaubsgeld #unternehmen #finanzen