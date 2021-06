Mega-City Shenzhen: Chinas junge Welt-Metropole zwischen maximaler Innovation & totaler Überwachung

China ist und bleibt die Wachstums-Lokomotive Nummer 1 rund um den Globus. Innerhalb des Riesenreiches hat diese Rolle neben Peking & Shanghai sicherlich Shenzhen eingenommen, die Sonderwirtschaftszone direkt neben Hongkong. 20 Millionen Einwohner, 94.000 ausländische Unternehmensgründungen insgesamt – pro Jahr entstehen dort so viele Hochhäuser wie in den USA in zehn Jahren. Eine echte Erfolgs-Story also auf der einer Seite, aber auch mit dem Malus-Faktor der totalen Überwachung und des Social Scoring auf der anderen Seite. China-Kenner Frank Sieren hat sich die Millionen-Metropole nicht nur genauer angesehen, sondern gleich ein ganzes Buch darüber geschrieben. Börsenmoderator Andreas Franik hat ihn zum virtuellen Interview getroffen. #China #Shenzhen #MegaCity

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.