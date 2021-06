Leichterer Wochenstart im DAX, Blick auf Bitcoin als Zahlungsmittel, Goldpreis-Chart, Digitalsteuer

Der DAX verschnauft nach den Rekorden der Vorwoche und notiert in der Vorbörse um 15.660 Punkte etwas leichter. Was bedeutet dies charttechnisch? Im Chartbild ist auch der Goldpreis spannend, der in seinem Trendkanal die untere Begrenzung gehalten …