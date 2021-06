Aktie von Kinokette AMC wird jetzt getrieben

Kürzlich haben wir am Beispiel von Gamestop über das neue Phänomen berichtet, dass sich Börsenrebellen zusammentun und gemeinsam massiven Einfluss auf Aktienkurse nehmen. Die Kleinanleger verabreden sich über Plafformen wie Reddit und Twitter, um es institutionellen Anlegern wie großen Hedgefonds zu zeigen und sie am liebsten in die Pleite zu treiben. Im Visier haben sie dabei besonders solche Fonds, die Millionen auf fallende Aktien setzen. Die Gamestop-Führung trat dabei nicht öffentlich in Erscheinung. Ganz anders handhabte es jetzt die die US-Kino-Kette AMC Entertainment. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: IMAGO / Levine-Roberts IMAGO / ZUMA Wire ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #reddit #gamestop #amc #saschaolivermartin