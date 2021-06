Umweltaktivisten bereiten neue Klimaklagen vor

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz bereiten Umweltaktivisten zahlreiche weitere Klagen gegen Unternehmen und staatliche Institutionen in Bezug auf klimaschädliches Verhalten vor. Rechtsanwalt Remo Klinger bestätigte gegenüber der Welt am Sonntag, dass man sich seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf allen in Betracht kommenden rechtlichen Ebenen mit weiteren Verfahren befasse und diese aktuell vorbereite. Das betreffe sowohl verfassungsrechtliche als auch verwaltungsrechtliche sowie zivilrechtliche Auseinandersetzungen. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: IMAGO / Carmele/tmc-fotografie.de Depositphotos / Dyshlyuk ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #umwelt #klimaschutz #klimaklage #saschaolivermartin