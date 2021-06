DAX konsolidiert, ebenso wie der SPX, Bitcoin unter Druck, Windeln.de fliegt, Hugo Boss, Plug Power

Der DAX konsolidiert heute zum Mittag leicht, kann sich aber in der Nähe der 15.700 halten. Technisch ist er damit ähnlich wie der S&P500 an der Wall Street auf hohem Niveau in einer abwartenden Haltung.

Die andere Richtung schlug Bitcoin ein. Nach der Meldung von Elon Musk und China nimmt der Druck zu und das Interesse der Anleger ab. Wir nähern uns dem Jahrestief.