DAX unverändert zum Handelsstart, Bitcoin stabilisiert, Coinbase mit Bodenbildung, Amazon am Pranger

Der DAX notiert in der Vorbörse erneut an der 15.660 und damit auf dem gleichen Level, wie an den anderen beiden Handelstagen morgens. Die gestrige Volatilität nahm deutlich ab und somit pendelt der DAX vor der EZB-Sitzung in einer klaren Handelsspanne seitwärts.

Spannender war der Bitcoin gestern, der jedoch nicht an die Tiefs des Vormonats fiel. Damit könnte sich eine Bodenbildung vollziehen, die man auch beim Börsenbetreiber Coinbase unterstellen kann. Was ist der Vorteil dieser Aktie gegenüber der Kryptowährung?