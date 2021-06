DAX am Mittwoch leichter, Windeln, Nanorepro, Adler als "Meme-Aktien", Heidelberger Druckmaschinen

Der DAX kam am Mittag nun wieder stärker unter Druck und fällt unter die Begrenzungen der letzten beiden Tage. Verdunkelt sich damit das mittelfristige Chartbild? Darüber sprechen wir heute mit Roland.

Spannend war es bei den so genannten "Meme-Aktien". Hier stachen in dieser Woche Windeln.de, eine Nanorepro und auch eine Adler Modemärkte hervor. Wir erörtern, was die fundamentalen Gründe sein könnten und wie nachhaltig diese Bewegung sich anschickt. Vom Volumen her sind die Aktien auf jeden Fall stark nachgefragt.