Grüne Geldanlagen boomen in Deutschland weiterhin. Die Summe aller nachhaltigen Geldanlagen stieg im vergangenen Jahr um 25 Prozent. Das Anlagevolumen bei nachhaltigen Fonds verzeichnete sogar ein Plus von 69 Prozent.

Volker Weber, Vorstandsvorsitzender des FNG, erklärte bei der Präsentation des Marktberichts Nachhaltige Geldanlagen 2021 am Montag im Berliner Umweltforum: „Nachhaltigen Geldanlagen werden von einer breiten Basis und von einem starken Wachstum getragen“. Allerdings machten ESG-Fonds trotz starker Wachstumszahlen noch einen recht geringen Teil des gesamten Fondsmarktes in Deutschland aus.

Deutschland: Starke Wachstumszahlen bei ESG-Fonds, aber noch geringer Marktanteil

Das Anlagevolumen nachhaltiger Fonds ist in Deutschland 2020 im Vergleich zum Vorjahr von 63,2 Milliarden auf 107 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht einem Plus von 69 Prozent. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass besonders Privatanleger hierzulande vermehrt in nachhaltige Publikumsfonds investieren, so das FNG.

Das Gesamtvolumen nachhaltiger Fonds und Mandate lag in Deutschland im vergangenen Jahr bei 248,3 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) beziffert das Volumen aller Fonds und Mandate hierzulande zum 31. Dezember 2020 auf 3,85 Billionen Euro. Damit lagt der Anteil nachhaltiger Fonds und Mandate am deutschen Gesamtfondsmarkt 2020 lediglich bei 6,4 Prozent. Das ist immerhin ein Prozentpunkt mehr als im Jahr 2019.



Österreich und Schweiz bei nachhaltigen Fonds deutlich weiter

Deutschlands Nachbarn Österreich und Schweiz sind da schon deutlich weiter: In Österreich erreichten nachhaltige Fonds und Mandate 2020 einen Marktanteil von knapp 20 Prozent. In der Schweiz machen nachhaltige Fonds sogar bereits 52 Prozent des gesamten Fondsmarktes aus. Allerdings sind die Daten aus der Schweiz aufgrund einer unterschiedlichen Erhebungsmethodik nicht direkt mit den deutschen und österreichischen Zahlen vergleichbar.



Glänzende Aussichten für nachhaltige Investments

Viele Marktteilnehmer erwarten für 2021 ein starkes Wachstum bei nachhaltigen Geldanlagen. Die Mehrheit der vom FNG befragten Experten rechnet für das laufende Jahr mit einem Wachstum nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland von über 15 Prozent. Mehr als ein Drittel erwartet sogar Zuwächse von mehr als 30 Prozent. Keiner der Befragten rechnet mit einer Stagnation oder einem Rückgang.

Gründe für die optimistische Prognose der Experten sind neben Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen verstärkte Marketingaktivitäten im Bereich nachhaltiger Geldanlagen sowie das steigende gesellschaftliche Ansehen dieser Investmentform.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion