Ruhiger Freitagsstart im DAX, EZB-Nachwehen, Thema Inflation und Meme-Aktien fallen stark (windeln)

Die EZB-Sitzung löste weder Begeisterung noch Ernüchterung aus. Darauf gehen wir in diesem Video näher ein. Was ist erwartet worden, welche Daten sind prognostiziert und wie entwickelt sich die Inflation?

Dabei war es ebenso spannend, wie die Teuerungsrate in den USA anstieg. Vielleicht hat die FED in der kommenden Woche darauf eine Antwort. Mit Blick auf die US-Anleihen gibt es zumindest am langen Ende eine Entspannung.