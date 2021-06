Nicole Straub, Jürgen Schmitt, und Mick Knauff über das Börsengeschehen

Der Beitrag About You, wallstreet:online, Bitcoin, Derivate, Fraport, Börsenshow: 3er Zoom mit Nicole erschien zuerst auf aktienlust.tv.

Freitag ist Zoom-Tag – und zwar 3er-Zoom mit Nicole, Mick und Jürgen. Wie immer hat Nicole nicht nur die wichtigsten aktuellen Themen aufbereitet, sondern auch viele Zuschauerfragen mitgebracht. Heute geht es u.a. um den anstehenden Börsengang von About You sowie die heutige Analystenkonferenz von wallstreet:online. Ist hier noch Luft nach oben? Der Bitcoin ist derzeit mal wieder in aller Munde, was auch damit zusammenhängt, dass ein südamerikanisches Land den Bitcoin offiziell als Zahlungsmittel akzeptieren will. Dies und noch vieles mehr sehen Sie in unserem aktuellen Video auf aktienlust.tv.

Der Beitrag About You, wallstreet:online, Bitcoin, Derivate, Fraport, Börsenshow: 3er Zoom mit Nicole erschien zuerst auf aktienlust.tv.