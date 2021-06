Rente erst mit 68? Ein Wahnsinn - jetzt müssen wir selbst ran, am besten mit Aktien wie in Schweden

Man kann es drehen und wenden wie man will: Das Renteneintrittsalter wird sich weiter nach hinten verschieben und die Rentenhöhe vermutlich weiter sinken. Von zusätzlicher privater Vorsorge über noch mehr Zinsanlagen ist dringend Abstand zu nehmen. Aufgrund von Überschuldung und Inflationsduldung werden sie nie mehr die attraktiven Niveaus von früher bieten können. Wie schön wäre es, wenn sich die nächste Bundesregierung ein Beispiel an Schweden nähme, wo langfristiges Aktiensparen steuerlich gefördert wird. Aber auch ohne politische Unterstützung kommt niemand an der smarten Absicherung des Lebensabends vorbei. Robert Halver mit seinen Vorschlägen zur Altersvorsorge.

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.