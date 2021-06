Gold & Silber: Wenn diese Marken überschritten werden, gehts schnell & heftig weiter nach oben!

Die Sorgen um steigende Inflationsraten rund um den Globus werden größer. In Deutschland kletterten die Preise allein im Mai um 2,5 Prozent – das ist so viel wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Die angesehene Bank of America warnt gar vor einer vorübergehenden Hyper-Inflation. Und so kann es kaum verwundern, dass auch die Nachfrage nach Gold wieder steigt. Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Fondsmanager Thomas Käsdorf von der Plutos Vermögensverwaltung AG. #Gold #Silber #Inflation

