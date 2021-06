DAX zum Wochenstart über 15.700, Bitcoin +10 Prozent und G7-Treffen wirkt nach, Zalando und Termine

Der DAX notiert in der Vorbörse bei 15.710 Punkten und damit sehr nah am Allzeithoch. Was sind die ersten Signale des Tages? Vor allem der Bitcoin konnte hier stark zulegen und zum Wochenstart an der 40.000er-Marke kratzen. Eine neue Äußerung von …