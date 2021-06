Deutsches Einhorn About You geht an die Börse

Online-Modehändler wie Zalando und About You gehören zu den großen Gewinnern der Pandemie-Maßnahmen. Der Onlinehandel mit Kleidung ist in der Zeit der geschlossenen und nur erschwert zugänglichen Geschäfte rasant angestiegen. Das Hamburger Modeunternehmen About You gehört sogar zu den am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen in Europa. Es hat mittlerweile den sogenannten Unicorn-Status erreicht, also in der Marktbewertung noch vor dem Börsengang eine Milliarde US-Dollar überschritten. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: AboutYou PR ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #aboutyou #onlinehandel #modeunternehmen #saschaolivermartin