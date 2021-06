Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Milliardär WARNT: Die grösste Spekulationsblase aller Zeiten! Was tun? (Inflation wird krass) Milliardär und Investorenlegende Stanley Druckenmiller prognostiziert das Ende des US-Dollars in spätestens 15 Jahren. Was die Gründe hierfür sind, wie er sich jetzt aufstellt und investiert und was meine Prognose ist erfahrt ihr heute im Video!