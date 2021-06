DAX nach der FED schwächer, Coca Cola nach Ronaldo-Eklat, Goldpreis unter Druck, Wirtschaftsdaten

Der DAX kann am Morgen nicht auf die FED bauen. Es gab am Vorabend keine neuen Erkenntnisse, die Zinsen blieben konstant niedrig und werden wohl erst in Richtung 2023 erhöht. Dabei konnte die Prognose zum Wirtschaftswachstum angehoben werden.

Für den Goldpreis und die Aktien an der Wall Street waren das keine News, die für Kursaufschläge reichten. Eher im Gegenteil. Etwas schwächer ist daher der DAX in der Vorbörse mit 15.650 Punkten prognostiziert.