Fed-Sitzung, CureVac, wallstreet:online: Es besteht (kein) Handlungsbedarf

Für viele Experten war die gestrige Sitzung der amerikanischen Notenbank im Vorfeld die wichtigste Sitzung seit Jahren. Am Ende kam eigentlich genau das heraus, was der Markt unter dem Strich wollte – nämlich ein Signal, dass die Fed die Inflation im Auge hat und rasch handeln will, sollte der aktuelle Preisauftrieb nicht temporär sein, sondern sich tendenziell fortsetzen. Kurzfristig lassen die Währungshüter aber alles so wie gehabt. Auch die monatlichen Anleihekäufe im Umfang von 120 Mrd. Dollar werden erst einmal weiter fortgesetzt. Einen Crash gab es nachbörslich bei CureVac und bei wallstreet:online hat ein Bankhaus bei einer Kapitalerhöhung mehr oder weniger versagt. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

