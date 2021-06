Marktidee: Allianz

Die Allianz ist in dieser Woche in das boomende Geschäft mit Funkmasten eingestiegen. Der Versicherer hält zehn Prozent am Europa-Geschäft von American Tower. Davon profitierte auch die Aktie der Allianz. Der Kurs brach gestern nach oben aus und beendete damit die jüngste Konsolidierung. Aus technischer Sicht ergeben sich jetzt gleich drei neue Kursziele.