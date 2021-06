Ruhiger DAX-Start in den Hexensabbat, was steckt hinter dem Verfallstag? Carnival und Urlaubslaune

Zum Start in den Verfallstag notiert der DAX in der Mitte seiner gestrigen Bewegung. 15.730 Punkte stehen in der Indikation und damit kann der Hexensabbat erst einmal ruhig starten. Was ist an einem solchen Tag zu beachten und was verfällt am Verfallstag eigentlich?

Neben dieser Klärung schauen wir auf die Diskrepanz bei Dow Jones und Nasdaq. Beide Indizes haben sich jüngst gegenläufig entwickelt, was an den Zinsen und der Sorge vor zu starker Inflation liegt.