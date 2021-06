Rohstoff-Talk mit Michael Blumenroth: Was bremst den Goldpreis? Im Check: Holz, Kupfer, Öl, Stahl

“Manche Rohstoffe sind nicht nur knapp, sondern kaum verfügbar“, heißt es bei vielen Mittelständlern, denen die Rohstoffpreise Sorgen bereiten. Holz, Stahl, Kupfer - wie stark ist der Bau-Boom vom Rohstoffmangel bedroht? “Momentan ist er schon ein bisschen bedroht. Holz ist wirklich ein Problem. Bei Kupfer und Stahl ist die Nachfrage weltweit groß. Es gibt überall Infrastrukturprojekte. Dazu kommt noch ein Problem des Transports durch Container-Knappheit”, sagt Michael Blumenroth im Rohstoff-Talk. Gold hingegen kann so richtig nicht nach oben ausbrechen. Warum? “Wir hatten einen schönen Anlauf über 1.900 US-Dollar, dann grätschte die US-Notenbank mit ihrer Leitzins-Aussage dazwischen. Denn Gold profitiert von niedrigen Zinsen und hohen Inflationserwartungen”, so der Experte der Deutschen Bank bei Manuel Koch im Interview an der Frankfurter Börse. Ist Gold jetzt trotzdem ein Kauf? Alle Infos im Interview und auf https://www.xetra-gold.com 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/