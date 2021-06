EU soll Werbegeschäft von Google überprüfen

Die EU-Kommission lässt Google einfach keine Ruhe. Jetzt soll auch das Werbegeschäft des US-amerikanischen Unternehmens genau auf Wettbewerbseinschränkungen untersucht werden. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters unter Bezugnahme auf Personen, die mit dem Vorgang vertraut seien, will die Kommission spätestens Ende 2021 eine formelle Untersuchung einleiten. Hintergrund sollen mutmaßliche Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht sein. Es gehe um Googles Positionierung gegenüber Werbekunden, Verlagen, Zwischenhändlern und Konkurrenten. Google wird offenbar vorgeworfen, seine Marktmacht auszunutzen, um hohe Gebühren zu verlangen und Kontrahenten aus dem Markt zu drängen. Der Agentur zufolge hat Google im Jahr 2020 insgesamt 147 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Onlinewerbung gemacht. Wegen Wettbewerbsverstößen hat der Internetriese in der EU bereits mehr als acht Milliarden Euro an Strafen gezahlt. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Depositphotos / jorisvo Depositphotos / Piter2121 ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #google #wettbewerbsrecht #eu #saschaolivermartin