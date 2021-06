Small & MidCaps im Fokus: Mensch und Maschine Software SE // Digitalisierung in Firmen-DNA eingebaut

Mensch und Maschine – das sind zwei ganz wichtige Erfolgsfaktoren bei der Schaffung von Werten in einer Volkswirtschaft. Börsenfans kennen „Mensch und Maschine“ selbstverständlich auch als Aktiengesellschaft, denn das Unternehmen war Ende der 90er Jahre einer der ersten Player am Neuen Markt. Börsenmoderator Andreas Franik hat am Rande der Small Cap Konferenz von Platow Euro Finance den Verwaltungsratsvorsitzenden Adi Drotleff virtuell getroffen.

