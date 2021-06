DAX positiv gestartet, Netflix verpflichtet Spielberg, IPO von Bike24 in Planung, Bitcoin Todeskreuz

Der DAX knüpft in der Vorbörse erst einmal an die Gewinne vom Vortag an. Sie verliefen parallel zur Wall Street, auf die wir am Morgen ebenfalls schauen. Wie gestaltet sich das mittelfristige Chartbild?

Zudem sprechen wir über das "Todeskreuz" im Bitcoin. Diese charttechnische Formation ist sehr selten und war zuletzt im März 2020 zu sehen. Was kann dies bedeutet und welche News drückt den Bitcoin seit einigen Tagen?