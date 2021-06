Sommerloch, letzter Tag: Ab morgen wieder Vollgas!

Jürgen Schmitt über das aktuelle Börsengeschehen.

Nichts Neues in Sachen Nachrichtenlage. Wir befinden uns weiterhin im Sommerloch und können so uns über Fußball, unsere Straßen und die letzte Fragerunde mit Frau Merkel im Bundestag sprechen. Denn an den Märkten herrscht weiterhin eine gewisse Lethargie. Die Gewinner des Vortages sind die Verlierer des Folgetages und umgekehrt. Dabei passiert im Großen und Ganzen herzlich wenig, was auch schon wieder positiv zu sehen ist. Es ist die perfekte Zeit, sich in Position zu bringen. Und es ist auch an der Zeit, zumindest auf aktienlust.tv das Sommerloch zu beenden. Ab morgen gibt es wieder Vollgas. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

