Republikaner glauben an Trumps Wiedereinzug

Donald Trump ist auch im Jahr 2021 der Präsident der Vereinigten Staaten. So sieht es jedenfalls rund die Hälfte der Republikaner. Laut einer Umfrage des amerikanischen Instituts Politico / Morning Consult unter knapp 2.000 registrierten Wählern, die in diesem Monat durchgeführt wurde, unterstützen 74 Prozent der republikanischen Wähler eine staatliche Überprüfung der Wahlergebnisse. 51 Prozent von ihnen gehen davon aus, dass entsprechende Audits Trump als Gewinner der Wahl ergeben würden. Laut der Umfrage glauben 3 von 10 republikanischen Wählern, dass Trump in jedem Fall noch in diesem Jahr wieder als Präsident der USA eingesetzt werden wird. Während Trump die Stimmung unter seinen Anhängern weiter anheizt und Verschwörungsszenarien verbreitet, stellte die Non-Profit-Organisation MITRE Corporation fest, dass keinerlei statistische Abweichungen in acht überprüften strittigen Staaten festzustellen seien. Dennoch wird zurzeit nach einem entsprechenden Beschluss das Ergebnis in Arizona im Rahmen einer sogenannten Forensik-Analyse überprüft. In Georgia gestattete ein Richter im vergangenen Monat einer Gruppe von Klägern eine begrenzte Überprüfung der Briefwahlstimmen in Fulton County. Und in Wisconsin hat der Sprecher des republikanischen Repräsentantenhauses kürzlich ein Team pensionierter Polizisten und einen Anwalt eingestellt, um die Wahlen 2020 zu untersuchen. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Depositphotos / kovop58@gmail.com Depositphotos / MediaZ ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #trump #uswahlen #republikaner #saschaolivermartin