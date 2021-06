Geldanlage 2021: Sind Gold, Silber & Aktien ein sinnvoller Schutz vor Inflation?

Börsianer und Fondsmanager rund um den Globus beschäftigen sich zunehmend mit dem Thema Inflation. Denn in den USA kletterten die Preise zuletzt um 5 Prozent, in Deutschland waren es 2,5 Prozent – das ist so viel wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Aktien konnten in diesem Umfeld zuletzt zulegen: DAX und Dow Jones kletterten auf neue Allzeithochs. Wie hat sich der Max Otte Multiple Opportunities Fonds in diesem Umfeld geschlagen? Ein Rück- und Ausblick mit Prof. Dr. Max Otte und Alan Galecki, Fondsmanager und Senior-Analyst bei der PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH.

