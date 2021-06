Crashprophet oder Börsenbulle: Aktien, Value Investing und Langfrist-Strategien - Interview Max Otte

Bulle und Bär: das sind die Synonyme und Wahrzeichen an der Börse für Optimisten und Pessimisten. Und dies beschreibt auch das grundsätzliche Wesen der Börse ganz gut: sie ist ein Handelsplatz für unzählige positive wie auch negative Informationen und Entwicklungen. Und so gibt es denn auch Crash-Propheten auf der einen und Dauer-Optimisten auf der anderen Seite, die von den Medien gern zitiert werden. Wir sind zu Gast bei Prof. Dr. Max Otte und fragen, wo er sich denn selbst an der Börse verortet.

