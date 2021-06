Small & MidCaps im Fokus: creditshelf AG // Digitale Mittelstands-Finanzierung auf dem Vormarsch

Wer Geld braucht, geht zur Bank, egal ob Unternehmen oder Privatmann. So funktioniert jedenfalls das klassische Modell. Doch zunehmend schlüpfen auch Fintechs in die Rolle des Kreditvermittlers. So zum Beispiel die creditshelf AG. Zu Gast bei Börsenmoderator Andreas Franik auf der Small Cap Konferenz von Platow Euro Finance Mitte Juni in Frankfurt war CFO Fabian Brügmann.

