Nach der Bundestagswahl warten auf jede neue Regierung wirtschaftspolitische Herkules-Aufgaben. Werden diese nicht gelöst, sägen wir weiter am Ast, auf dem wir sitzen. Aber ist Politik so mutig? Kann sie überhaupt so "ruck-fähig" sein, wie es einst Bundespräsident Roman Herzog forderte? Wie schauen eigentlich die Aktienmärkte auf die bundespolitische Gemengelage? Robert Halver mit seinen Einschätzungen. #SoGehtsNichtWeiter #Reformen #Wahlen

So gehts nicht weiter: Nach der Bundestags-Wahl müssen Jahrhundert-Reformen her, so Robert Halver!