Große Infrastrukturprogramme wie in den USA bringen neuen Schwung in die Solarbranche. Die Aktie von Jinkosolar gehört zu den Gewinnern der letzten Tage. Auch bei den Smartbroker-Kunden steht das Papier hoch im Kurs.

Meistgehandelte Aktien Neu in den Smartbroker Top 10: Chinesischer Solar-Riese JinkoSolar mit 50 Prozent Plus in einer Woche