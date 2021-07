Veggie-Boom gefährdet durch Rohstoffmangel

Immer wieder berichten wir von dem Veggie-Boom an den Börsen. So hatte sich Beyond Meat aus Los Angeles, das unter anderem industriell erzeugten Fleischersatz liefert, bei seinem Börsengang im Mai 2019 vom Start weg als Kursrakete etabliert. Und erst kürzlich gab Oatly ein aufsehenerregendes Debüt an der US-Technologiebörse. Zu den Investoren gehören der frühere Starbucks-Chef Howard Schultz, die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey, die Schauspielerin Natalie Portman und der Rapper Jay-Z. Jetzt warnt der Chef der Rügenwalder Mühle, Michael Hähnel, vor den Folgen einer drohenden Rohstoffknappheit. Im Tagesspiegel sagt er, das, was gerade auf dem Markt geschehe, sei Wahnsinn. Die Märkte legten aktuell um 50 bis 70 Prozent zu, viele internationale Firmen bauten derzeit neue Fabriken und bräuchten Material. Große internationale Lebensmittelkonzerne mischten mit, hinzu kämen viele Start-ups und Mittelständler. Hähnel warnt, in den nächsten zwei, drei Jahren könnten all diese Hersteller Lieferprobleme bekommen. Der wachsende Wettbewerb verschärfe den Kampf um die Rohstoffe. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Depositphotos / Fotokostic Depositphotos / Ifeelstock ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #vegetarier #börse #rohstoffe #saschaolivermartin