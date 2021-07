Inside MarketsX: "Inflationsbeschleunigung und neue Dax-Rekorde im Herbst"

Der Anstieg der Verbraucherpreise ist im Juni im Euro-Raum leicht gesunken auf 1,9 Prozent. “Wir werden eine Inflationsbeschleunigung haben auch in den Herbst hinein, aber nicht mehr so hoch wie jetzt. Das sollte für Anleger der Hinweis sein, dass wir die Finger von Zinspapieren lassen sollten.” Beim Dax sind gewisse Muster zurzeit erkennbar. “So ist der Summer Blues. Der Markt will nicht weit nach oben, aber auch nicht nach unten. Das ist die Übergangsphase zum Herbst, wo wieder neue historische Höchststände für den Dax möglich sind.” Unser Expertenthema bei Inside MarketsX. Manuel Koch schaut zudem auf die Automobil- und Luftfahrtbranche und hat wieder zwei Top-Empfehlungen der trading-house Börsenakademie: Airbnb und Facebook. Mehr Infos und die Bildungsangebote auf https://www.financeschool.de 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/