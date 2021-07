Der Handel dürfte etwas dünner werden in dieser Zeit. Dennoch: Die Augen - nicht nur der Goldanleger - richten sich um 14.30 Uhr auf den Arbeitsmarktbericht in den USA.

"Der Abverkauf bei Gold war getrieben von der aufkommenden Zinsangst in den USA", sagt Markus Bußler. Ein schwächerer Arbeitsmarktbericht als erwartet, könnte entsprechend etwas Angst nehmen und bei Gold den Druck wegnehmen. Erwartet werden 706.000 neu geschaffene Stellen und eine Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent. "Ich denke, einige haben sich im Vorfeld entsprechend positioniert und könnten ihre Positionen wieder auflösen, wenn sich die Schwäche von Gold nach den Arbeitsmarkdaten nicht fortsetzt", prognostiziert Markus Bußler. Auch im vergangenen Jahr sei der Juni alles andere als ein glorreicher Monat für den Goldpreis gewesen - wenngleich natürlich nicht so schwach wie der Juni 2021, der als schlechtester Monat Juni seit dem Jahr 2013 in die Geschichte eingehen wird.