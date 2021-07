DAX vor US-Arbeitsmarkt, Ausblick CTS Eventim, Platzierung Nordex, IPO Mister Spex und Bike24, BVB

Mit 25,60 Euro notiert Mister Spex am ersten Handelstag leicht im Gewinn. Kann sich hier beim Online-Brillenhändler eine ähnliche Performance zeigen, wie wir bei Bike24 gesehen haben? Zu diesem Wert geben wir weitere Hintergrundinformationen und berichten eine Woche nach dem IPO noch einmal.

Der DAX kann vor den US-Arbeitsmarktdaten leicht zulegen und sich über 15.600 Punkten etablieren sowie stabilisieren. Im Gesamtbild ist jedoch eher eine Seitwärtszone zu sehen, in der es starke Schwankungen gibt.

Kursabschläge musste Nordex hinnehmen, Die Platzierung neuer Aktien zu 13.70 Uhr kam am Markt nicht so gut an, doch langsam stabilisiert sich der Kurs. Wofür wird das Kapital gebraucht?

CTS Eventim blickt positiv in die Zukunft. In der faz wurde ein Interview abgedruckt, wonach im November bereits wieder Konzerte ohne Maske stattfinden könnten. Wir gehen auf diese Vision des Vorstandes ein und sprechen zudem über den Transfer bei Borussia Dortmund. Das Unternehmen erhält für einen Spieler aus England einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag und anschliessend ins Wochenende.

