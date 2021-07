DAX vorbörslich 15.630, Ever Given Rechtsstreit, Hapag Lloyd stark, Cloudflare und Cisco Systems

Der DAX notiert zum Wochenstart etwas leichter und kann sich zwischen dem XETRA-Schluss vom Freitag 15.650 und der Unterstützung 15.600 einpendeln. Ohne die Wall Street dürfte der Handel recht ruhig verlaufen. Dort wird mit dem Independence Day ein Feiertag an der Börse nachgeholt.

Erstes Thema heute ist der Rechtsstreit um die Ever Given im Suezkanal. Das Unglück liegt nun mehrere Monate zurück, doch die Kosten und Schadenersatzansprüche sind noch lange nicht geregelt. Wie wirkt sich dies aus und wie entwickelte sich der große Containerbetreiber Hapag Lloyd in der Zwischenzeit?