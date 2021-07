DAX pendelt ohne Wall Street heute impulslos, Blick auf IBM, Lufthansa mit Lichtblick, Tencent-Aktie

Der DAX notierte am Morgen erst einmal leichter, kann sich jedoch zum Mittag zur 15.600er-Marke zurückkämpfen. Was steht in dieser Woche noch an, nachdem heute kein US-Handel an der Wall Street stattfindet?

Ein Vertreter vom US-Markt mit Bewegung ist IBM. Eine Personalie sorgt für Unmut und Bedenken, ob die Umstrukturierung weiter vorangetrieben werden kann.