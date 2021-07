Independence Day: Statt Aufregung und UFOs gibt es heute gepflegte Langeweile

Jürgen Schmitt und Mick Knauff über das aktuelle Börsengeschehen.

Der Start in die neue Börsenwoche erfolgt ohne Impulse von der Wall Street. Denn Amerika feiert heute seinen Independence Day, der uns immer wieder an den gleichnamigen Hollywood-Blockbuster mit Will Smith in der Hauptrolle erinnert. Regisseur Roland Emmerich ließ UFOs die Erde an eben einem Independence Day angreifen. Doch heute gibt es weder UFOs, noch Aufregung. Der DAX pendelt aktuell um das Freitagsniveau herum. Dennoch gibt es einige Termine in der neuen Woche, die Sie im Hinterkopf haben sollten. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

