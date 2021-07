Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Nordex. Eine überraschende Kapitalerhöhung hat die Nordex-Aktie in der vergangenen Woche deutlich unter Druck gesetzt. Zu Wochenbeginn zählt die Aktie im frühen Handel allerdings zu den stärksten Werten im MDAX. Schwung verleiht ein neuer Auftrag in Polen, den der Turbinenbauer ergattern konnte.

Bei den Verkäufen steht BioNTech in Fokus. Die Zulassung von Impfstoffen auf Basis der neuartigen mRNA-Technologie war der Durchbruch der vergangenen Monate im Biotech-Sektor. An der Börse scheinen die Anleger Moderna mehr zuzutrauen als BioNTech, mit Blick auf die Marktkapitalisierung. Letztendlich wird aber entscheidend sein, wer in Zukunft bei Virus-Varianten aber insbesondere auch bei mRNA-Therapien in anderen Krankheitsfeldern die Nase vorn haben wird.