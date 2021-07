DAX in der Vorbörse, Cybersecurity mit Bitcoin-Erpressung, Secunet im Porträt, Amazon-Chefwechsel

Am Morgen notiert der DAX weiterhin über 15.600 aber ohne große Impulse. Das Warten auf die Marktteilnehmer aus den USA hat jedoch am Nachmittag ein Ende, dann wird wieder regulärer Handel an der Wall Street stattfinden.

Wir sprechen noch einmal über das Thema Cybersecurity. Eine Lösegeldforderung von 70 Millionen Dollar ist aufgetaucht und soll in Bitcoin beglichen werden. Wer steckt potenziell hinter den Hackerangriffen? Dazu schauen wir auf die Historie ähnlicher Vorfälle und nehme eine Spur des Verdachts auf.