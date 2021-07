Logistiker plant Fracht-Drohnen über Europa

Drohnen, die sirrend über unseren Köpfen durch die Lüfte fliegen und Pakete ausliefern – trotz großer Pläne mehrerer Unternehmen klingt dieses Szenario bisher nach Science Fiction. Amazon-Gründer Jeff Bezos hat seinen Lieferflieger mit Features wie Licht-, Tiefen- und Akustiksensoren sowie Kameras und Infrarot schon im Jahr 2016 patentieren lassen. Die Drohne soll menschliche Gesten und Akustik erkennen und darauf zielgenau reagieren können. Doch nach einigen Tests scheint ein routinemäßiger Einsatz noch in weiter Ferne zu stehen. Jetzt kündigt das deutsche Transport- und Logistikunternehmen Hellmann an, bereits im kommenden Jahr europaweit Transporte per Drohne ausführen zu wollen. Gemeinsam mit dem Entwickler und Betreiber von Frachtdrohnen Dronamics will Hellmann einen zukunftsweisenden neuen Service für den länderübergreifenden Transport von zeitkritischen Waren etablieren. Jan Kleine-Lasthues, Chief Operating Officer Airfreight von Hellmann Worldwide Logistics, denkt insbesondere an wachsende Marktsegmente wie die Ersatzteillogistik und den E-Commerce, aber auch an Bereiche, in denen eine lückenlose Kühlkette erforderlich ist, wie Pharma und Healthcare. Mit einer unübertroffenen Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern und einer Frachtkapazität von 350 Kilogramm biete Dronamics einen Sameday-Drohnen-Lieferservice auf der mittleren Meile an und sei damit ein echter Gamechanger für die Logistik. Die ersten Flüge sollen zunächst in der Pilotregion Europa angeboten werden, da die rechtlichen Rahmenbedingungen innerhalb der Europäischen Union laut Hellmann länderübergreifende unbemannte Flüge ermöglichen. Die »Black Swan« genannte Drohne hat eine Flügelspannweite von 16 Metern und benötigt eine 400 Meter lange Startbahn. Eine Lieferung von Lüttich nach Mailand soll damit problemlos innerhalb von drei Stunden möglich sein. Eine Genehmigung hat auch Amazon mittlerweile von der amerikanischen Flugaufsicht erhalten. Der Onlinehändler darf seine »Prime Air«-Drohnen für die Lieferungen nutzen. Die Genehmigung gebe Amazon weitreichende Privilegien, Pakete per Drohne sicher und effizient den Kunden zu liefern, teilte die US-Flugaufsicht FAA mit. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Hellmann ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #drohnen #logistik #hellmann #saschaolivermartin