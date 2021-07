Dax, Dow Jones & Co: Börsen weiter im Rally-Modus: Was kommt im zweiten Halbjahr auf die Anleger zu?

Die Börsenkurse kannten in den vergangenen zwölf Monaten fast nur einen Weg – nämlich den nach oben. Seit einigen Wochen hält sich der DAX nun tapfer über der Marke von 15.000 Punkten. Er fällt nicht deutlich, ABER er steigt auch nicht mehr deutlich. Und so fragt sich so mancher Anleger mit Höhenangst: sollte man die Ernte… also die Kursgewinne nun einfahren? Ein Rück- und Ausblick zum Börsen-Halbjahr mit Markus Sievers, Geschäftsführer bei apano im Gespräch mit Börsenmoderator Andreas Franik. #Aktien #Dax #Fonds

