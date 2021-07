Jürgen Schmitt, über das Börsengeschehen

Der Beitrag Baidu, JD, Alibaba, Tencent, Bilibili, VipShop, Baozun, Pinduoduo, Joyy, Momo, Kingsoft erschien zuerst auf aktienlust.tv.

Während sich die Technologie-Aktien aus den USA gestern erneut von einem Schwächeanfall recht schnell erholen konnten, blieben die in den USA gelisteten China-Aktien dauerhaft unter Abgabedruck. Die offensichtliche „Bestrafung“ Pekings für den Börsengang von Didi Global in New York schlägt gerade auch auf alle anderen China-Aktien durch. Also raus aus China-Aktien oder Chance nutzen? Jürgen Schmitt sieht aktuell ganz klar noch einmal gute Einstiegs-Chancen. Warum? Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

