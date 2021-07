Nur jeder Sechste legt fürs Alter Geld zurück

»Die Renten sind sicher« lautet der seit Jahrzehnten berühmte Ausspruch des damaligen Bundesarbeitsministers Norbert Blühm. Die Realität sieht anders aus. Der Ökonom Bert Rürup sagt es jetzt ganz deutlich: »Sichere Renten gibt es nicht.« Dennoch sorgt laut einer aktuellen Umfrage der Deutschen Bank rund jeder sechste Deutsche weder privat noch betrieblich fürs Alter vor. Noch viel schlechter sieht es laut der Studie bei den Geringverdienern aus. Von ihnen legen sogar 44 Prozent kein Geld zurück. Jetzt zeigt sich, wie wichtig das Thema auch für die bevorstehende Bundestagswahl werden könnte. In einer vom Business Insider in Auftrag gegebenen Studie gaben 38,6 Prozent der Befragten an, dass die Pläne einer Renten- und Sozialsystemreform für ihre Wahl eine entscheidende Rolle spiele. Mehr als ein Fünftel gab außerdem an, dass das Thema Generationengerechtigkeit in ihre Entscheidung einfließen werde. Die kommende Bundestagswahl dürfte sich daher maßgeblich an den Plänen der Parteien zum Renten- und Sozialsystem entscheiden. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Depositphotos / AndrewLozovyi ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #rente #altersvorsorge #geldsparen #saschaolivermartin